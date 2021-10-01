США предупредили Турцию о последствиях оборонного сотрудничества с Россией

Турция и США Укринформ

Америка призывает воздерживаться от закупки любой российской военной техники

Оборонное сотрудничество с Россией, в частности дальнейшего использования систем С-400, будет иметь последствия для отношений Турции с США и другими странами НАТО. Об этом сообщил "Укринформ", ссылаясь на заявление первого заместителя госсекретаря США Венди Шерман.

"Мы призвали Турцию на всех уровнях и при каждой возможности не сохранять (у себя) систему С-400 и воздерживаться от закупки любой другой российской военной техники", - отметила она.

По ее словам, Соединенные Штаты продолжат посылать четкий сигнал Анкаре о том, "какими будут последствия, если они продолжат двигаться в этом направлении".

При этом первая заместитель госсекретаря США подчеркнула, что российский комплекс ПРО не является совместимым и не может работать с системами НАТО.

Также Шерман отметила, что Вашингтон ценит отношения с Турцией, особенно учитывая ее роль в развитии ситуации в Сирии, а также помощь, которую турецкая сторона предоставила для безопасности международного аэропорта Кабула во время эвакуации в августе.

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Как сообщалось ранее, делегация Соединенных Штатов во главе заместителя госсекретаря Венди Шерман, встретилась с российскими представителями для проведения переговоров по стратегической стабильности и контроля над вооружениями. Встреча состоялась в среду, 29 сентября, в Женеве.