США пожертвуют более миллиарда бесплатных вакцин нуждающимся странам, - Белый дом

Белый дом Фото из открытых источников

Поставки 500 миллионов вакцин, изготовленных в Соединенных Штатах начнутся в январе

Глава Белого дома Джо Байден объявит о новых обязательствах Соединенных Штатов Америки по поставкам дополнительных полмиллиарда доз вакцины против COVID-19 странам, которые в этом нуждаются. Об этом сообщил корреспондент "Укринформа".

"Президент Байден объявит, что США закупают еще 500 миллионов доз вакцины Pfizer против COVID-19 для пожертвования странам с низким и ниже среднего уровнем дохода по всему миру", - отметил представитель администрации Белого дома.

По его словам, эти пол миллиарда вакцин будут изготовлены в Соединенных Штатах, а их поставки начнутся в январе.

Так, вместе с 500 миллионами бесплатных доз уже поставленных вакцин по всему миру, США берут на себя обязательство в целом пожертвовать другим странам 1,1 миллиарда прививок.

"Это будет сделано бесплатно и без всяких обязательств", - подчеркнул чиновник.

Новости по теме: Польша передаст Украине 650 тыс. доз вакцины AstraZeneca

Напомним, что ранее американская благотворительная организация Direct Relief направила Украине гуманитарный груз инновационных лекарств против коронавируса на десятки миллионов долларов. Общая стоимость груза в виде 60 тысяч флаконов лекарственных препаратов достигает 20 миллионов долларов.