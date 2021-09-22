США пожертвуют более миллиарда бесплатных вакцин нуждающимся странам, - Белый дом
Поставки 500 миллионов вакцин, изготовленных в Соединенных Штатах начнутся в январе
Глава Белого дома Джо Байден объявит о новых обязательствах Соединенных Штатов Америки по поставкам дополнительных полмиллиарда доз вакцины против COVID-19 странам, которые в этом нуждаются. Об этом сообщил корреспондент "Укринформа".
"Президент Байден объявит, что США закупают еще 500 миллионов доз вакцины Pfizer против COVID-19 для пожертвования странам с низким и ниже среднего уровнем дохода по всему миру", - отметил представитель администрации Белого дома.
По его словам, эти пол миллиарда вакцин будут изготовлены в Соединенных Штатах, а их поставки начнутся в январе.
Так, вместе с 500 миллионами бесплатных доз уже поставленных вакцин по всему миру, США берут на себя обязательство в целом пожертвовать другим странам 1,1 миллиарда прививок.
"Это будет сделано бесплатно и без всяких обязательств", - подчеркнул чиновник.
Напомним, что ранее американская благотворительная организация Direct Relief направила Украине гуманитарный груз инновационных лекарств против коронавируса на десятки миллионов долларов. Общая стоимость груза в виде 60 тысяч флаконов лекарственных препаратов достигает 20 миллионов долларов.