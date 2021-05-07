США пока не планируют сбивать неконтролируемую китайскую ракету, которая падает на Землю

Обломки ракеты достигнут Земли 8 или 9 мая

Соединенные Штаты Америки пока не планируют сбивать китайскую ракету-носитель "Чанчжэн-5В" (Long March 5B), которая завтра, 8 мая, может неконтролируемо упасть на Землю. Об этом заявил глава Министерства обороны США Ллойд Остин, передает Deutsche Welle .

"Мы многое можем сделать, однако сейчас не намерены сбивать ее", - отметил он.

В Пентагоне ожидают, что обломки ракеты достигнут Земли 8 или 9 мая. При этом точное место падения определить невозможно.

"Мы надеемся, что они упадут туда, где никому не повредят", - добавил Остин.

В то же время, США косвенно обвиняют Пекин в халатности в связи с инцидентом.

"Думаю, это говорит про тот факт, что для тех из нас, кто действует в космосе, существует или должно существовать требование работать в безопасном и продуманном режиме", - подчеркнул глава Пентагона.

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Напомним, 29 апреля Китай запустил с космодрома Вэньчан на ракете Long March-5B Y2 первый модуль новой постоянной космической станции "Тяньгун" ("Небесный дворец"), которая должна проработать как минимум 10 лет.

Позже стало известно, что китайская ракета-носитель Long March 5B ("Чанчжэн-5В") вышла из-под контроля. Пока неизвестно место, куда может она упасть, из-за того, что движется со скоростью около 29 тысяч км/ч.