США планируют провести международную встречу в Германии из-за ситуации в Афганистане

Госсекретарь США Энтони Блинкен ABC News

Госсекретарь США обсудит с министрами 20 стран ситуацию с эвакуированными из Афганистана

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен 8 сентября посетит Германию для обсуждения ситуации в Афганистане с министром иностранных дел ФРГ Гайко Маасом и представителями других стран. Об этом сообщил Deutsche Welle.

Как отмечается, во время визита на авиабазу ВВС США в немецком Рамштайне глава Госдепартамента США встретится с эвакуированными афганцами, а также примет участие в онлайн-конференции с министрами из более 20 стран, принимающих вывезенных из Афганистана людей.

Кроме этого, 5 сентября, Блинкен направится в Катар, чтобы встретиться с политическим руководством Афганистана.

По словам министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, это позволит не допустить роста терроризма в Афганистане.

Также он допускает возможность открытия посольства Германии в Афганистане при власти талибов.

Как сообщалось ранее, министры иностранных дел стран Европейского Союза определили пять главных условий для урегулирования кризиса в Афганистане и для сотрудничества с правительством радикального исламского движения "Талибан". В ЕС не будут признавать новое правительство, однако с ним будут сотрудничать, чтобы поддержать население Афганистана.