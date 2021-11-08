США открыли границы для вакцинированных туристов из более 30 стран

Администрация США Фото из открытых источников

Запрет длился 20 месяцев

Соединенные Штаты с 8 ноября открыли границы для полностью вакцинированных коронавирус против туристов. Об этом сообщает BBC.

Как отмечается, путешествовать в США могут граждане Соединенных Штатов из стран Шенгенской зоны, Великобритании и Ирландии, Китая, Бразилии, Ирана, Индии и Южно-Африканской республики.

В соответствии с правилами, иностранные путешественники должны показать подтверждение полной вакцинации перед полетом. Люди считаются полностью вакцинированными через 2 недели после введения однодозної вакцины или введения второй дозы дводозної вакцины.

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Известно, что для въезда в Соединенные Штаты нужно иметь прививку одной из этих вакцин:

Janssen;

Pfizer/BioNTech;

Moderna;

той, которую признает ВОЗ: AstraZeneca, Covaxin, Covishield, BIBP/Sinopharm, Sinovac.

Кроме того, все путешественники, даже полностью вакцинированные, должны сделать в течение трех дней после прилета ПЦР-тест. Проходить карантин не нужно. У детей от 2 лет, путешествующих со взрослыми вакцинированными, также должен быть отрицательный ПЦР-тест.

От предъявления документа о вакцинации освобождаются граждане из 50 стран, где низкий уровень доступности вакцин. В основном речь идет о странах Африки, а также Афганистан, Гаити и тому подобное.

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Как сообщалось ранее, Болгария внесла Украину в список стран красной зоны. С 30 октября 2021 года на территорию страны допускаются лица со статусом постоянного и длительного проживания.