США отказались предоставить суду относительно сбитого самолета МН17 спутниковые снимки

Катастрофа МН17 AFP

США объясняют свой отказ обеспечивать дальнейшее сотрудничество соображениями "защиты источников разведки"

Соединенные Штаты Америки отказались предоставить суду в Нидерландах, который рассматривает дело о катастрофе малазийского самолета MH17 на Донбассе, спутниковые снимки. Об этом сообщило нидерландское издание De Stentor.

Как отмечается, в 2014 году тогдашний госсекретарь США Джон Керри заявлял, что американские спутники видели место запуска, траекторию ракеты и попадание в самолет. Во время судебного разбирательства Министерство юстиции Нидерландов заявило, что американцы дали доступ к снимкам представителю прокуратуры, но не будут передавать их в суд.

"Представитель прокуратуры получил брифинг разведки в США от нескольких официальных лиц, а также имел доступ к различным секретным и несекретным документам. Часть основных метаданных и данных исследований не была предоставлена ему для проверки", — отметили в министерстве.

В свою очередь, США объясняют свой отказ обеспечивать дальнейшее сотрудничество соображениями "защиты источников разведки".

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Напомним, в прошлом году Гаагский суд, рассматривающий дело о крушении самолета MH17, обратился в нидерландскую прокуратуру с запросом относительно спутниковых снимков США, на которых зафиксирован запуск ракеты в сторону пассажирского судна и которые остаются до сих пор засекреченными. Суд интересовало, могут ли эти снимки рассекретить и добавить в уголовное дело.

Кроме того, 3 июля 2020 года в Нидерландах во время десятого заседания в деле сбитого МН17, суд отклонил просьбу защиты о подозреваемых о повторном запросе спутниковых данных в НАТО.