США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 125 млн долларов

Украина приветствовала одобрение США законопроекта "О расходах на нужды национальной обороны США в 2021 году" Фото из открытых источников

Таким образом страна хочет помочь в борьбе против агрессии со стороны РФ

Министерство обороны США объявило о новом пакете помощи Украине на сумму $125 млн для инициативы по содействию безопасности страны. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

"Пакет USAI включает два дополнительных вооруженных патрульных катера Mark IV для расширения возможностей Украины по патрулированию и защите своих территориальных вод. На сегодня США передали всего восемь патрульных катеров Mark IV", - говорится в сообщении.

Как отмечается, такие действия свидетельствуют о намерениях США обеспечить Украину летальным оружием, чтобы она могла противостоять российской агрессии.

"Пакет также предусматривает возможности для повышения летальности, командования и управления и ситуационной осведомленности украинских сил благодаря предоставлению дополнительных контр-артиллерийских радаров и тактического оборудования; постоянной поддержки спутниковых снимков и возможностей анализа; и оборудование для оказания медицинской помощи военнослужащим и процедур боевой эвакуации", - отметили в ведомстве.

При этом добавляется, что остальные 150 млн долларов, выделенные Конгрессом США, будут предоставлены, когда Министерство обороны, по координации с Государственным департаментом, засвидетельствует, что Украина в этом году достигла достаточного прогресса в ключевых оборонных реформах.

"Департамент призывает Украину продолжать осуществлять реформы, которые усиливают гражданский контроль над вооруженными силами, способствуют повышению прозрачности и подотчетности в оборонной промышленности и закупке, а также модернизируют свой оборонный сектор в других ключевых отраслях в соответствии с принципами и стандартами НАТО", - отмечают в Минобороны США.

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