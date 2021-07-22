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США не отказываются от введения санкций против "Северного потока-2", - Госдеп

Представитель Госдепа США Нед Прайс Фото из открытых источников

В ведомстве подчеркнули, что попытка остановить этот российский проект была нереалистичной

Соединенные Штаты Америки не отказываются от ведения санкций против российского газопровода "Северный поток-2", несмотря на заключение соглашения с Германией. Соглашение по газопроводу является лучшим, чего мог достичь Вашингтон в этой ситуации. Об этом заявил представитель Госдепа США Нед Прайс во время брифинга.

"Чтобы сказать абсолютно четко: мы не отказываемся ни от каких доступных нам инструментов. На самом деле мы добавляем несколько дополнительных в наш арсенал", - сказал он.

Представитель американского Государственного департамента добавил, что попытка остановить этот российский проект была нереалистичной, а немецко-американская сделка - лучшее, чего могли достичь США в сегодняшних условиях.

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Напомним, вчера, 21 июля, США и Германия объявили о сделке, которая позволит запустить российский газопровод "Северный поток-2".

Если говорить об Украине, то в тексте документа прописано, что правительство Германии будет оказывать давление на Европейский Союз для введения дополнительных санкций в случае, если Российская Федерация попытается использовать энергию как оружие или совершить новые агрессивные действия против Украины. В частности, санкции введут для ограничения российского экспорта в Европу в энергетическом секторе, включая газ.

Кроме того, Германия обязалась помочь Украине с урегулированием конфликта на востоке Украины для запуска российского газопровода "Северный поток-2". В частности, Берлин пообещал активизировать переговоры в "нормандском формате".

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