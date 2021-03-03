США назвали компании, попавшие под санкции по делу Навального

Алексей Навальный Facebook-страница Алексея Навального

В частности в списоке 9 российских организаций, три - немецкие и одна - швейцарская

В Соединенных Штатах Америки назвали компании, попавшие в санкционный список из-за дела российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом свидетельствуют данные Федерального реестра США.

"Комитет по конечных пользователей министерства торговли решил добавить в список компаний Chimmed Group, Chimconnect GmbH, Chimconnect AG, Pharmkontract GmbH, ФЕМТЕК, Интерлаб, ЛабИнвест, OOO продукты АНАЛИТ, ООО Интертех, Pharmcontract GC, Rau Faem, Регионснаб и Riol-Chemie за их деятельность по распространению в поддержку российской программы оружия массового уничтожения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, девять из этих организаций находятся в Российской Федерации, три в Германии и одна в Швейцарии.

Кроме того, санкции вводятся против 27-го Научного центра Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что любые операции, связанные с экспортом в США продукции этих компаний, подпадающих под режим лицензирования "с презумпцией отказа". Также лица, имеющие дела с этими компаниями, рискуют попасть под санкции США.

К слову, по данным The Insider, Алексея Навального сейчас отправили отбывать наказание в исправительную колонию №2 во Владимирской области РФ, которая поставляет Федеральной службе исполнения наказаний мужское нижнее белье.

Новости по теме: Украина судится в ЕСПЧ против РФ из-за политических убийств и покушения на Навального

Напомним, США вслед за Евросоюзом ввели санкции против семи высокопоставленных лиц России из-за отравления оппозиционера Алексея Навального. Также под санкции попали 14 организаций, которые занимаются производством биологического и химического оружия.