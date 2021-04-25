США начали вывод своих войск из Афганистана

Командующий войсками США и НАТО в Афганистане заявил, что все базы будут переданы афганским силам

Соединенные Штаты Америки начали вывод своих войск из Афганистана и эвакуацию нескольких военных баз. Об этом на пресс-конференции в Кабуле заявил командующий войсками США и НАТО в Афганистане Скотт Миллер, передает афганское издание Knaama Press .

"Мы передадим все наши базы афганским силам. Некоторые наши базы уже начали эвакуироваться. В частности, США намерены передать три военные базы и один аэропорт местным национальным силам обороны в ближайшие две недели. Речь идет об аэропорте Кандагара, лагеря Шорабак и Кэмп-Эггерс, а также полицейский участок в провинции Майдан Вардак", - заявил он.

Также Миллер подчеркнул, что американские войска покинут Афганистан, несмотря на то, будет ли заключен мир с "Талибаном".

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Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил о завершении почти 20-летнего участия США в длительной войне в Афганистане и приказал до 11 сентября осуществить полный вывод американский войск из этой страны. Как известно, причиной участия Соединенных Штатов в этой войне стали теракты 2001 года.