США могут выделить Украине еще 50 млн долларов военной помощи

Внести поправку в госбюджет предложили сенаторы Роб Портман и Джин Шахин

В Соединенных Штатах Америки сенаторы Роб Портман и Джин Шахин предложили внести поправку в госбюджет на 2022 год и дополнительно выделить Украине 50 миллионов долларов. Об этом сообщает Politico .

Как отмечается, сенаторы предложили поправку в военный бюджет США, которая предусматривает увеличение финансирования со стороны Пентагона на вооружение Украины с 300 млн до 350 млн долларов. В частности, 125 млн долларов пойдут на закупку вооружений для сдерживания агрессии России.

Также известно, что США ведут переговоры с европейскими союзниками о разработке нового пакета санкций на случай, если российские войска осуществят вторжение в Украину.

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Напомним, в сентябре Нижняя палата Конгресса Соединенных Штатов Америки уже одобрила поправки к проекту оборонного бюджета США на следующий 2022 год. В частности, сумма военной помощи Украине увеличилась на 50 млн долларов - до 300 млн долларов.