США и ЕС ввели новые санкции против России за отравление Навального

Алексей Навальный epa/vostock-photo

Под них попали семь высокопоставленных чиновников

США следом за Евросоюзом ввели санкции против семи высокопоставленных лиц России из-за отравления оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, также под санкции попали 14 организаций, которые занимаются производством биологического и химического оружия.

Имена физлиц и названия организаций пока не называют. Они вскоре должны появиться в федеральном реестре.

Представитель администрации США отметил, что в списке организаций 13 коммерческих компаний (девять из России, три из Германии, одна из Швейцарии), а также государственный исследовательский институт РФ.

В частности, Вашингтон обвинил РФ в использовании "Новичка". Данные разведки страны дают возможность утверждать факт отравления "с высокой степенью уверенности".

При этом добавляется, что Белый дом объявил, что эти меры — лишь первый этап санкций против России. В ближайшие недели будут еще санкции по трем аспектам.

Кроме этого, согласно данным официального журнала ЕС, страны-участницы сегодня также наложили санкции против России в ответ на арест Навального. Под санкциями оказались четыре человека — все руководители силовых ведомств РФ. В частности, это:

начальник Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников;

глава Следственного комитета Александр Бастрыкин;

генпрокурор России Игорь Краснов;

глава Росгвардии Виктор Золотов.

Напомним, ранее Кабинет министров Подал заявление в Европейский суд по правам человека с обвинениями против Российской Федерации. Удалось выяснить, что одним из эпизодов, который фигурирует в обвинениях, является покушение на убийство оппозиционера Алексея Навального с использованием нервно-паралитического вещества "Новичок", которое имеется в распоряжении только российских спецслужб.