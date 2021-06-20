США готовят новые санкции против России из-за отравления Навального

Алексей Навальный Фото из открытых источников

Санкции будут введены тогда, когда в США "смогут гарантировать, что они направлены "на правильные цели"

Администрация президента США Джо Байдена готовит дополнительные санкции против России в связи с отравлением, а впоследствии заключением критика Путина Алексея Навального. Об этом 20 июня объявил советник по нацбезопасности Джейк Салливан, сообщает CNN

"Мы готовим еще один пакет санкций в связи с этим случаем. Мы все время давали понять, что не будем сдерживаться от реагирования - будь это инцидент с Solar Winds (масштабная кибератака через программное обеспечение компании - ред.), или вмешательство в выборы, или дело Навального, если речь идет об ответе на вредительскую деятельность России", - отметил он.

Джейк Салливан добавил, что санкции будут введены тогда, когда у США "смогут гарантировать, что они направлены "на правильные цели".

Напомним, недавно президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин встречались в Женеве.

Байден заявил, что предупреждал Путина во время этой встречи, что потенциальная смерть Навального в тюрьме обернется для России "сокрушительными" последствиями.