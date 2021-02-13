США "глубоко обеспокоены" докладом ВОЗ о возникновении COVID-19 из Китая

Джейк Салливан Фото из открытых источников

В Белом доме призвали Китай предоставить данные о коронавирусе с первых дней вспышки

Белый дом выразил "глубокую обеспокоенность" тем, как были переданы результаты отчета Всемирной организации здравоохранения о COVID-19, и призвал Китай предоставить данные с первых дней вспышки коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

В частности, советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в своем заявлении отметил, что отчет должен быть независимым. В частности, он не должен подвергаться "изменениям со стороны правительства Китая".

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"Чтобы лучше подготовиться к следующему, Китай должен предоставить свои данные с самых первых дней вспышки", — подчеркнул он.

Напомним, в конце января эксперты Всемирной организации здравоохранения прибыли в китайский Ухань для расследования происхождения коронавируса.

Позже специалисты сделали заявление, в котором отметили, что распространение SARS-CoV-2 "чрезвычайно маловероятно" связанное с лабораторией в Ухане, а вирус мог циркулировать за пределами города.

Ожидается, что официальный отчет миссии международных экспертов, которая расследовала происхождение коронавируса, будет опубликован на следующей неделе.