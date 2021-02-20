США депортировали в Германию 95-летнего бывшего охранника нацистского концлагеря

Фридрих Карл Бергер Министерство юстиции США

Мужчина с 1959 года проживал в Штатах

США депортировали в Германию 95-летнего бывшего охранника одного из нацистских концлагерей Фридриха Карла Бергера. Об этом сообщила пресс-служба Минюста США.

Отмечается, что в феврале 2020 года иммиграционный суд в Мемфисе разрешил депортацию Бергера. Выяснилось, что в 1945 году он добровольно был охранником заключенных в системе лагерей Ноєнгамме и служил в підтаборі недалеко от Меппена. Большинство заключенных были выходцами из Советского союза, Нидерландов и Польши.

Кроме того, мужчина охранял заключенных во время принудительной эвакуации в главный лагерь Ноенгамме в 1945 году из-за наступления союзников. В течение двух недель поездки в нечеловеческих условиях погибли около 70 человек.

Осенью прошлого года Апелляционный совет оставил в силе решение о депортации мужа. При этом в решении суда речь шла о признании Бергером отсутствия его просьб о переводе из службы охраны концлагеря. Кроме того, он продолжает получать пенсию из Германии за его труд в этой стране, в том числе за службу в военное время.

Сам мужчина имеет немецкое гражданство, но с 1959 года проживал в США. Сегодня, 20 февраля, он приземлился во Франкфурте, где его допросят.

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Напомним, недавно немецкая прокуратура предъявила обвинения в соучастии в нескольких тысячах убийств во время Второй мировой войны 100-летнему жителю Бранденбурга. Обвиняемый с 1942 по 1945 год работал охранником в концлагере Заксенгаузен, на территории которого погибли в общей сложности более 100 тысяч человек.