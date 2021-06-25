Спутник NASA сфотографировал китайский марсоход, двигавшийся по поверхности Марса
Первый снимок был сделан 6 июня, а второй - 11 июня
NASA сфотографировало китайский марсоход "Чжуронг", который двигался по красной поверхности Марса на юг. Об этом информирует Space.com.
Отмечается, что снимок сделал "Марсианский разведывательный спутник" (MRO) - многофункциональная автоматическая межпланетная станция NASA, запущенная в космос в 2005 году.
MRO оснащен камерой HiRISE, которая может распознать мелкие предметы.
Сообщается, что первый снимок был сделан 6 июня, а второй - 11 июня.
На последнем видно, что китайский марсоход заметно продвигается дальше от посадочной платформы миссии.
Напомним, марсоход "Чжуронг" еще 22 мая съехал с посадочной платформы и начал исследовать Красную планету, сделав таким образом Китай второй страной после США, которая приземлилась на Марсе и исследует его.