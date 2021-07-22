Списки стран красной и зеленой зон: Молдова ужесточила правила въезда

Список будет обновляться еженедельно (в пятницу) и вступать в силу – с понедельника следующей недели

Отмечается, что на территории Молдовы будет устанавливаться список стран с высоким или низким эпидемиологическим риском распространения коронавируса.

Список стран, отнесенных к красной или зеленой зоне, будет обновляться еженедельно (в пятницу) и вступать в силу – с понедельника следующей недели.

Документ будут публиковать на официальных веб-страницах государственных органов Молдовы.

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"Гражданам, прибывающим в Молдову из стран зеленой зоны, где находились в течение последних 14 дней (включая тех, которые в транзитном порядке пересекали страны красной зоны в срок, не превышающий 24 часа), необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанный не более чем за 72 часа до пересечения границы", – сказано в сообщении.

Отмечается, что те граждане, которые будут прибывать из стран зеленой зоны без отрицательного ПЦР-теста на COVID-19, обязаны проходить 14-дневную самоизоляцию.

"В то же время не нужен отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, а также 14-дневная самоизоляция при въезде в Молдову из стран зеленой зоны для граждан, прошедших полный курс вакцинации, после которого прошло не менее 14 дней (либо имеющие документ, удостоверяющий наличие антител к COVID-19, действующий в течение 90 суток), детям до 6 лет, гражданам, направляющимся транзитом по территории Молдовы (при условии, что транзит не будет превышать 24 часов) и другим определенным категориям", – говорится в сообщении.

Граждане, прибывающие в Молдову из стран красной зоны, обязаны пройти обязательную 14-дневную самоизоляцию.

Добавляется, что лица, которые будут находиться на самоизоляции в Молдове, смогут ее завершить после 7-го дня в случае сдачи ПЦР-теста на COVID-19, результат которого будет отрицательным.

Также пограничники страны обращают внимание на то, что справки о негативном ПЦР-тесте, прохождении курса вакцинации или наличии антител должны быть на румынском, английском, французском, немецком, итальянском или русском языках.

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Напомним, ранее мы писали, что Израиль ужесточает правила въезда из-за роста случаев COVID-19. Требование о тесте перед приездом также продолжает действовать.