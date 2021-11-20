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Спикер Сената Польши получил посылку с угрозами и взрывчаткой

Фото из открытых источников

Посылку передали службе охраны

Спикер Сената (верхней палаты парламента) Польши Томаш Гродзский получил посылку с угрозами и взрывчаткой. Ее передали Государственной службе охраны. Об этом он сообщил в Twitter.

"На мое имя в Сенат пришла посылка - письмо с угрозами расправы и взрывчаткой", - написал Гродзский.

По его словам, посылку приняли соответствующие службы парламента. После проверки выяснилось, что в ней находятся угрозы в адрес спикера Сената и неизвестное вещество.

Посылку передали Государственной службе охраны. Там подтвердили, что в ней находилась взрывчатка.

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Ранее сообщалось, что в адрес первых лиц государства поступили сообщения от неизвестного с угрозами. Подозреваемого уже задержали.

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