Спикер Сената Польши получил посылку с угрозами и взрывчаткой

Фото из открытых источников

Посылку передали службе охраны

Спикер Сената (верхней палаты парламента) Польши Томаш Гродзский получил посылку с угрозами и взрывчаткой. Ее передали Государственной службе охраны. Об этом он сообщил в Twitter.

"На мое имя в Сенат пришла посылка - письмо с угрозами расправы и взрывчаткой", - написал Гродзский.

По его словам, посылку приняли соответствующие службы парламента. После проверки выяснилось, что в ней находятся угрозы в адрес спикера Сената и неизвестное вещество.

Посылку передали Государственной службе охраны. Там подтвердили, что в ней находилась взрывчатка.

Новости по теме: В США арестовали мужчину за угрозы убить Байдена и конгрессменов

Ранее сообщалось, что в адрес первых лиц государства поступили сообщения от неизвестного с угрозами. Подозреваемого уже задержали.