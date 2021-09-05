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Спецназовцы заявили об аресте президента Гвинеи Альфы Конде

Президент Гвинеи Альфа Конде Фото из открытых источников

Спецподразделения Гвинеи распустили парламент и правительство, а также закрыли границы

Спецподразделения Гвинеи заявили об аресте президента страны Альфы Конде, роспуске парламента и правительства, а также закрытии границ. Об этом сообщает France24.

В коротком эфире на государственном телевидении солдаты, поднявшие восстание, сказали, что они приостановили действие конституции и распустили правительство Гвинеи.

На опубликованном видео солдаты отряда элитного спецназа просят президента Альфу Конде подтвердить, что он невредим, но он отказывается отвечать.

Сейчас судьба президента Гвинеи остается непонятной.

Как передает местное издание Guinee Matin глава спецподразделения Мамади Думбая заявил, что объясняет государственный переворот многочисленными злоупотреблениями режима Конде, атаками на демократию и права человека.

В свою очередь, в Министерстве обороны страны заявили, что атака на президентский дворец со стороны повстанцев была прекращена.

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Напомним, сегодня утром, 5 сентября, в Гвинее произошла попытка государственного переворота. Около 08:00 по местному времени (11:00 по Киеву) возле президентского дворца началась интенсивная стрельба, а на улицы Конакри вывели военных с оружием и бронетехникой.

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