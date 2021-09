Спецназовцы заявили об аресте президента Гвинеи Альфы Конде

В коротком эфире на государственном телевидении солдаты, поднявшие восстание, сказали, что они приостановили действие конституции и распустили правительство Гвинеи.

На опубликованном видео солдаты отряда элитного спецназа просят президента Альфу Конде подтвердить, что он невредим, но он отказывается отвечать.

Сейчас судьба президента Гвинеи остается непонятной.

Как передает местное издание Guinee Matin глава спецподразделения Мамади Думбая заявил, что объясняет государственный переворот многочисленными злоупотреблениями режима Конде, атаками на демократию и права человека.

Photos shared on social media show #Guinea President Alpha Conde under arrest following a 'coup' on Sunday. He just 'won' re-election as opposition claimed fraud. pic.twitter.com/sWqQPcCd7f