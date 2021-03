SpaceX успешно запустила новую партию спутников. Видео

Происходило это в рамках развертывания проекта спутникового интернета Starlink

Американская компания SpaceX запустила 60 спутников ракетой Falcon 9 в рамках развертывания проекта спутникового интернета Starlink. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

"Первая ступень Falcon 9 приземлилась на платформу "Конечно, я все еще люблю тебя" (Of Course I Still Love You"), завершив девятый полет этого ускорителя", - говорится в сообщении.

Стало известно, что запуск состоялся, как и планировалось, около 12:00 по киевскому времени. SpaceX обнародовала видео момента запуска.

Targeting Sunday, March 14 at 6:01 a.m. EDT for Falcon 9's next launch of 60 Starlink satellites. The first stage booster supporting this mission has completed eight flights to date https://t.co/bJFjLCzWdK pic.twitter.com/aTNacxYAiE