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SpaceX приостановила работу над лунным модулем: Известна причина

Запуск ракеты SpaceX Фото из открытых источников

Компания Илона Маска недовольна судебным иском и отсрочкой строительства модуля, поскольку это может нанести существенный ущерб

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) приостанавливает строительство космического модуля для высадки на Луну, которым занимается компания Илона Маска SpaceX. Это связано с судебным иском от предпринимателя Джеффа Безоса. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что SpaceX пришлось отложить работы по строительству космического модуля до 1 ноября.

NASA, со своей стороны, продолжает работать с Министерством юстиции над рассмотрением дела и рассчитывают на то, что этот вопрос будет решен как можно быстрее.

В частности компания Илона Маска недовольна судебным иском и отсрочкой строительства модуля, поскольку это может нанести существенный ущерб.

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Напомним, ранее мы писали, что компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, получила контракт на запуск первой миссии NASA к самому загадочному спутнику Солнечной системы, Луне Юпитера-Европы. Миссия к спутнику Юпитера Европы должна стартовать в октябре 2024 года.

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