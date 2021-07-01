SpaceX отправила в космос еще 88 спутников с помощью ракеты Falcon 9

Запуск был осуществлен в 22:31 по киевскому времени

Американская компания SpaceX в среду, 30 июня, провела успешный запуск ракеты Falcon 9, которая доставила на орбиту 88 спутников. Об этом информирует Space.

Отмечается, что ракета вывела на орбиту 85 коммерческих и государственных минимальных космических аппаратов, а также еще три мини-спутника связи в рамках проекта Starlink.

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Первая многоразовая ступень ракеты-носителя SpaceX, которая использовалась для запусков уже в восьмой раз, осуществила управляемую вертикальную посадку на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида.

Сообщается, что запуск был осуществлен в 22:31 по киевскому времени.

Отмечается, что в целом компания планирует вывести на околоземную орбиту 12 тысяч мини-спутников для покрытия Земли скоростным спутниковым интернетом, а в дальнейшем довести их количество до 30 тысяч.

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Напомним, ранее мы писали, что SpaceX планирует обеспечить мировое покрытие спутникового интернета Starlink около сентября этого года. Сейчас бета-версией Starlink могут воспользоваться в 11 странах.

Ранее сообщалось, что интернет-спутник Starlink компании SpaceX Илона Маска почти столкнулся в космосе со спутником британской компании OneWeb, которая также создает низкоорбитальную группировку глобального спутникового интернета.