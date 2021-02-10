SpaceX начала принимать предзаказы на спутниковый интернет Starlink

Запуск партии интернет-спутников Starlink Twitter SpaceX

Предзаказ доступен пока в трех странах

Компания SpaceX расширяет тестирование спутникового интернет Starlink и начинает прием предварительных заказов от потенциальных пользователей в трех странах. Об этом сообщает CNBC.

Отмечается, что стоимость комплекта Starlink составляет 499 долларов, не учитывая доставку, а месячная плата – 99 долларов. Предзаказ уже доступен на сайте SpaceX для жителей Великобритании, Канады и США.

Также в случае сбоев при подключении клиентам обещают вернуть деньги, но известно, что размещение депозита не гарантирует обслуживания.

В то же время в SpaceX отметили, что для выполнения заказа может потребоваться минимум пол года. При этом срок зависит от местоположения пользователей. Ожидается, что в некоторых регионах трех стран покрытие Starlink появится в середине текущего года, а в других – в 2022 году.

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Напомним, недавно в Великобритании регуляторный орган в сфере медиа разрешил компании SpaceX предоставлять в стране услуги бета-версии интернета Starlink. Бета-версия интернета Starlink стала доступной в некоторых регионах США в конце прошлого года.