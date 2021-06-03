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Советники Меркель и Байдена обсудили риски "Северного потока-2", РФ и Украины

"Северный поток-2"

США указали на свою обеспокоенность рисками, которые проект несет для Украины и энергетической безопасности Европы

Советник президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джейкоб Салливан и внешнеполитический советник канцлера Германии Ян Геккер на переговорах в Вашингтоне обсудили строительство газопровода "Северный поток-2", а также затронули вопросы Украины и России. Об этом сообщает DW.

Согласно сообщению, США указали на свою обеспокоенность рисками, которые проект несет для Украины и энергетической безопасности Европы.

Среди других тем, которые обсуждались представителями двух стран: саммит G7 в английском графстве Корнуолл, саммит НАТО в Брюсселе, усилия по обмену вакцинами от COVID-19, координация усилий в сфере кибербезопасности и борьбы с цифровым вымогательством и приоритеты внешней политики, в том числе РФ и Украина.

Отметим, США, Украина и балтийские страны активно выступают против строительства газопровода "Северный поток-2", который готов почти на 95%, опасаясь усиления влияния России на европейском энергетическом рынке. Если трубопровод достроят, Россия сможет поставлять свой газ в Европу, не пользуясь услугами украинской газотранспортной системы. Из-за этого Украина потеряет доходы от транзита газа – несколько миллиардов долларов в год.

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Напомним, тогда как Германия поддерживает строительство газопровода, США ввели санкции против российских компаний и судов, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2".

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