Совет ЕС одобрил космическую программу почти на 15 млрд евро

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Она призвана сохранить космический суверенитет Европейского Союза

Совет Европейского Союза принял космическую программу на 2021-2027 годы и предусмотрел для нее выделение 14,8 млрд евро. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"ЕС полагается на космическую деятельность как движитель устойчивого экономического роста и безопасности. Наша новая космическая программа позволит оставаться конкурентоспособными в экономике и сохранить космический суверенитет ЕС. Это будет способствовать нашему экономическому восстановлению от пандемии и нашему переходу к зеленой и цифровой экономической модели", - отметил министр науки и технологий и высшего образования Португалии Мануэль Хейтор.

Как отмечается, новые регуляторные правила должны облегчить применение европейского законодательства в сфере космоса, усовершенствовать имеющиеся космические программы, в частности EGNOS, Galileo и Copernicus, эффективно находить возможные источники опасности через космический компонент ситуативного оповещения (SSA) и обеспечивать для национальных правительств каналы защищенной спутниковой связи (GOVSATCOM).

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Напомним, ранее глава парламентского комитета экономического развития Дмитрий Наталуха сообщал, что ракетная компания SpaceX согласилась запустить на орбиту украинский спутник "Січ 2-30 (2-1)" в декабре этого года за 1 млн долларов.