Совет Безопасности ООН призывает создать инклюзивное правительство в Афганистане

Он также выразил глубокую обеспокоенность сообщениями о нарушении международного гуманитарного права и прав человека

Совет Безопасности ООН выступил с коллективным заявлением, в котором призвал к немедленному прекращению всех боевых действий и созданию "нового правительства, единого, инклюзивного и представительного - в том числе при полном, равном и значимом участии женщин". Об этом сообщает CNN .

Совет Безопасности также выразил глубокую обеспокоенность сообщениями о нарушении международного гуманитарного права и прав человека и подчеркнул срочную и насущную необходимость привлечения виновных к ответственности.

Кроме того, Совбез призвал к активизации международных усилий по оказанию гуманитарной помощи Афганистану и призвал все стороны предоставить беспрепятственный доступ агентствам ООН для оказания гуманитарной помощи.

"Члены Совета Безопасности вновь подтвердили важность борьбы с терроризмом в Афганистане, чтобы территория Афганистана не использовалась для угроз или нападения на любую страну, и чтобы ни "Талибан", ни любая другая афганская группа или отдельное лицо не поддерживали террористов, действующих на территории любой другой страны", - говорится в заявлении.

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Напомним, ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал правительства всех стран принимать и не депортировать беженцев из Афганистана. Генсек также обратился к конфликтующим сторонам с просьбой проявить максимальную сдержанность для защиты людей.