Совбез ООН собирается на срочное заседание из-за Беларуси

Заседание Совбез ООН Фото из открытых источников

Встречу проведут в неформальном формате

Совет Безопасности ООН проведет срочное заседание из-за ситуации с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске и задержанием Романа Протасевича. Об этом сообщает "Голос Америки".

Согласно сообщению, инициаторами стали Эстония, Франция и Ирландия. Поскольку встречу проведут за закрытыми дверями и в неформальном формате, то никто из стран-представителей не может выступить против этого заседания.

Новости по теме: В МИД Польши заявили, что Протасевич записал видео в Минске после пыток

Следует заметить, что ранее представитель Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл заявил, что в ООН "шокированы незаконным арестом и произвольным содержанием" Протасевича и боятся за его безопасность.

Новости по теме: В сети появилось видео "признания" задержанной девушки Протасевича

Напомним, на выходных белорусские спецслужбы задержали бывшего редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Он находился на борту самолета компании Ryanair, который направлялся из Афин в Вильнюс.

Новости по теме: Евросоюз заморозил инвестиционную помощь Беларуси на 3 млрд евро

В частности, Беларусь заставила международный самолет изменить маршрут и сесть в Минске для того, чтобы арестовать Протасевича. Белорусские спецслужбы по прямому приказу Лукашенко даже подняли в воздух военный истребитель.

Из-за инцидента с принудительной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Беларуси Международная организация гражданской авиации (ИКАО) проведет срочное заседание.