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Соглашение Венгрии и России по газу не нарушает законодательство ЕС, - Боррель

Жозеп Боррель Фото из открытых источников

Страны-члены Евросоюза могут заключать двусторонние соглашения

Контракт Венгрии и России на поставка газа в обход Украины не нарушает законодательство Европейского союза. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает Reuters.

По его словам, страны-члены ЕС могут заключать двусторонние соглашения.

"Насколько мне известно, в соглашении между Венгрией и "Газпромом" нет ничего противозаконного, ничего, что противоречило бы европейскому законодательству", - подчеркнул он.

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Напомним, Россия и Венгрия 27 сентября подписали договор о поставках газа. Согласно условиям, Россия ежегодно будет предоставлять Венгрии 4,5 миллиарда кубометров газа – 3,5 миллиарда через Сербию и еще миллиард – через Австрию. Соглашение будет рассчитано на 15 лет с возможностью изменить объемы поставок через 10 лет.

Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за подписания Венгрией и Россией договора на 15 лет о поставках газа в обход украинской газотранспортной системы. За что впоследствии Будапешт обвинил Украину во вмешательстве в свои внутренние дела.

 

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