Соглашение США и Германии: Берлин введет санкции против РФ в случае агрессии против Украины

Санкции введут для ограничения российского экспорта в Европу в энергетическом секторе, включая газ

Правительство Германии будет оказывать давление на Европейский Союз для введения дополнительных санкций в случае, если Российская Федерация попытается использовать энергию в качестве оружия или совершить новые агрессивные действия против Украины. В частности, санкции введут для ограничения российского экспорта в Европу в энергетическом секторе , включая газ. Об этом говорится в соглашении США и Германии по "Северному потоку-2" .

"Если Россия попытается использовать энергию как оружие или совершить новые агрессивные действия против Украины, Германия будет действовать на национальном уровне и оказывать давление на Европейский Союз для принятия эффективных мер, включая санкции, для ограничения российских возможностей экспорта в Европу в энергетическом секторе, включая газ, или для принятия эффективных мер в других экономически значимых областях", - отмечается в соглашении.

Также в документе прописано, что обязательство направлено на то, чтобы Россия не использовала ни один трубопровод, включая "Северный поток-2", для достижения агрессивных политических целей, используя энергию, как оружие.

Напомним, ранее администрация президента США призвала украинские власти воздержаться от критики соглашения с Германией по "Северному потоку-2". Американская сторона предупредила, что публичные выступления против сделки могут нанести ущерб отношениям.