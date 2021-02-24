Соединенные Штаты возвращаются в Совет ООН по правам человека

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США вышли из этого органа в 2018 году при президентстве Трампа

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что страна возвращается в Совет ООН по правам человека. Об этом он рассказал в видеообращении к участникам 46-й сессии Рады, проходящей в Женеве, сообщает DW.

Как отмечается, США подадут заявку на членство в Совете на период с 2022 по 2024 годы.

"Мы смиренно просим все страны-члены ООН о поддержке нашего стремления к возвращению в Совет", - заявил Блинкен.

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В то же время он уточнил, что новая администрация США частично разделяет критику Совета предыдущим президентом Дональдом Трампом.

Речь идет о якобы предвзятом отношении международного органа к Израилю. В то же время США планируют убедиться, что страны-члены Совета соответствуют "высоким стандартам" в сфере прав человека.

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Напомним, ранее новоизбранный президент США Джо Байден подписал указ, которым вернул страну во Всемирную организацию здравоохранения.