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"Сначала отдохну": Меркель рассказала, чем планирует заниматься после отставки

Канцлер Германии Ангела Меркель EPA-EFE

Исполняющая обязанности канцлера ФРГ не станет дальше решать политические конфликты

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель после завершения работы в должности не планирует заниматься политикой. Об этом она заявила в интервью DW.

"Вопрос о дальнейших планах: я не буду заниматься политикой. Я не стану решать политические конфликты, делаю и так уже много лет: 16 лет как федеральный канцлер, с удовольствием на уровне Европейского Союза на международном уровне", - подчеркнул Меркель.

Она отметила, что еще не знает, чем именно будет заниматься после выхода на пенсию.

"Сначала отдохну и посмотрю, что взбредет в голову", - рассказала исполняющая обязанности канцлера.

Главными вызовами работы на посту федерального канцлера Меркель назвала так называемый кризис беженцев в Германии в 2015 году, когда в страну прибыли более миллиона соискателей убежища, а также нынешнюю пандемию коронавирусной болезни.

"Это, видимо, события, где становится очевидным их влияние на людей, где приходится иметь дело с человеческими судьбами", - сказала она.

Учитывая спорное решение пустить в Германию беженцев, преимущественно из Сирии и Ирака, которые застряли в других странах ЕС в 2015 году, исполняющая обязанности канцлера Германии отметила, что немецкое общество в целом "справилось" с этим вызовом.

По ее мнению, Европа еще не смогла устранить причины, которые побуждают людей становиться беженцами".

"Мы еще не достигли, чтобы в Европе была единая система предоставления мигрантам убежища", - отметила Меркель.

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Напомним, ранее мы писали, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обратился к Ангеле Меркель с просьбой продолжить правительственную деятельность до избрания нового канцлера несмотря на то , что ее полномочия кончились. 

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