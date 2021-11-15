СМИ: Военные самолеты США провели разведку у границ Беларуси

В полетах был задействован самолет разведки и целеуказания армии США Bombardier Challenger 650 ARTEMIS

Согласно данным западных авиационных ресурсов, в полетах были задействованы самолет разведки и целеуказания армии США Bombardier Challenger 650 ARTEMIS, вылетевший из аэропорта имени Михаила Когэлничану под румынским портовым городом Констанца, а также стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V, который поднялся в воздух с авиабазы Милденхол в Великобритании.

Отмечается, что ARTEMIS – многофункциональная система разведки и наведения на цель.

Она обеспечивает возможность высокоточного обнаружения с большой высоты целей противника.

С высоты 12 км самолет системы ARTEMIS может сканировать сотни километров во всех направлениях, обнаруживать наземные и морские цели и отслеживать их перемещение, прослушивать радиопереговоры и определять место расположения радаров противника.

Подчеркивается, что этот самолет курсировал у белорусской границы около пяти часов.

Кроме этого, американский самолет радиоэлектронной разведки США RC-135V во время выполнения задания также совершил пролет вдоль границ Калининградской области, находясь в воздушном пространстве над Балтикой и Литвой.

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