СМИ: Военные самолеты США провели разведку у границ Беларуси
В полетах был задействован самолет разведки и целеуказания армии США Bombardier Challenger 650 ARTEMIS
Согласно данным западных авиационных ресурсов, в полетах были задействованы самолет разведки и целеуказания армии США Bombardier Challenger 650 ARTEMIS, вылетевший из аэропорта имени Михаила Когэлничану под румынским портовым городом Констанца, а также стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V, который поднялся в воздух с авиабазы Милденхол в Великобритании.
Отмечается, что ARTEMIS – многофункциональная система разведки и наведения на цель.
Она обеспечивает возможность высокоточного обнаружения с большой высоты целей противника.
С высоты 12 км самолет системы ARTEMIS может сканировать сотни километров во всех направлениях, обнаруживать наземные и морские цели и отслеживать их перемещение, прослушивать радиопереговоры и определять место расположения радаров противника.
Подчеркивается, что этот самолет курсировал у белорусской границы около пяти часов.
Кроме этого, американский самолет радиоэлектронной разведки США RC-135V во время выполнения задания также совершил пролет вдоль границ Калининградской области, находясь в воздушном пространстве над Балтикой и Литвой.
Напомним, ранее полиция Польши сообщила, что белорусы собрали на закрытом пограничном переходе в Кузнице около 3,5 тысячи мигрантов.