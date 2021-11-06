СМИ: США предупредили европейских союзников о риске эскалации на востоке Украины

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США обратились к Европейской внешнеполитической службе, а также к министерствам иностранных дел в Берлине, Париже и Лондоне

Соединенные Штаты предупредили Германию и других союзников по дипломатическим каналам о риске эскалации конфликта между Россией и Украиной и призвали использовать вопрос газопровода "Северный поток-2" как рычаг влияния на Кремль. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung , передает Укринформ

США обратились к Европейской внешнеполитической службе, а также к министерствам иностранных дел в Берлине, Париже и Лондоне, говорится в материале.