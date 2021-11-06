СМИ: США предупредили европейских союзников о риске эскалации на востоке Украины
США обратились к Европейской внешнеполитической службе, а также к министерствам иностранных дел в Берлине, Париже и Лондоне
Отмечается, что в Берлине под давлением находится как федеральное правительство канцлера Ангелы Меркель (который дорабатывает последние недели - ред), и возможная коалиция "Светофор" под руководством социал-демократа Олафа Шольца.
Соединенные Штаты, говорится в статье, призывают Германию использовать газопровод "Северный поток-2", который еще нуждается в лицензии на эксплуатацию, как рычаг давления на Кремль.
В частности США ожидают, что Берлин прекратит или по крайней мере пересмотрит текущий процесс сертификации газопровода в Федеральном сетевом агентстве.
Напомним, ранее мы писали, что официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Пентагон внимательно следит за Украиной на фоне сообщений о новом скопление российских войск на границе.