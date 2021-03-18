СМИ Польши: СБУ преследует Шария также и за правду об убийствах ОУН в Затылье

Анатолий Шарий Фото из открытых источников

Авторитетное польское издание Kronika Tygodnia опубликовало расследование, подтверждающее, что СБУ преследует лидера ППШ, медиаэксперта Анатолия Шария за правду, в том числе о причастности украинских националистов к убийству поляков в Затылье в 1944 году, сообщает "Шарий.NET".

"СБУ преследует украинского блогера в том числе за напоминание о преступлении, совершенном в отношении польских пассажиров поезда в 1944 году бандеровцами в Затылье близ Белжеца. СБУ посчитала его заявление "пропагандой" и провоцированием польско-украинской вражды", – указано в публикации.

В статье мэр коммуны Белжец Анджей Адамек заявил, что нападение украинских националистов на представителей Польши задокументировано. Он встал в защиту Шария, отметив, что подобных ему людей нужно уважать.

"Таких людей надо уважать, и нечего преследовать за истину, которую они провозглашают", – сказал Адамек.

При этом в издании заявили о незаконности давления власти на лидера главной оппозиционной партии Украины.

После объявления в государственный розыск Шарий показал документ, врученный следователями его адвокатам. В нем указано, что СБУ не понравилось, в частности, заявление блогера о том, что памятник ОУН на горе Монастырь в Любачувском районе, который украинские власти требуют восстановить в Польше, был установлен на могиле совершивших геноцид.

При этом СБУ обвинила Шария в том, что полгода назад в эфире российского телеканала "Россия 1" он якобы "сознательно и искаженно" представил факты о Второй мировой войне. Это связано с тем, что блогер будто бы назвал ОУН "террористической организацией", а ее членов – "бандитами и убийцами", однако Шарий опроверг эти обвинения.

По словам лидера ППШ, в эфире были показаны только фрагменты видеозаписи, размещенной в его видеоблоге на YouTube, а подобных заявлений не было.

"Но он также заверил, что нападение ОУН-УПА на поезд Белжец – Рава Русская, о котором он упомянул, является историческим фактом. Блогер напомнил, что люди, похороненные на горе Монастырь, были причастны к убийству нескольких десятков польских пассажиров в поезде Белжец – Рава-Русская под Затыльем в июне 1944 г.", – отмечено в статье.

Янина Калиновская, глава "Ассоциации памяти поляков, убитых на Волыни", также подчеркнула, что Шария преследуют спецслужбы Украины только за то, что он говорит правду, в том числе о Затылье.

Польские организации шокированы ложными обвинениями, выдвинутыми против Шария, в виде "призыва к пропаганде и подрывной деятельности по раскрытию правды об исторических фактах и перспективе привлечения к уголовной ответственности справедливого гражданина Украины", — отметило издание.

В ассоциации подчеркнули, что украинско-польский межэтнический конфликт провоцирует не Шарий, а украинское государство, отрицая геноцид против поляков со стороны ОУН-УПА, фальсифицируя образ этих формирований и применяя уголовную ответственность "к людям, верным исторической истине".

"Мы обращаемся к президенту страны с призывом прекратить действия украинских госорганов, которые используют террор против проповедников исторической правды, поскольку такие действия ничего не делают для примирения польского и украинского народов", – указано в сообщении.

Также организация обратилась к президенту Польши с просьбой напомнить украинскому лидеру о "джентльменском соглашении оставить историю историкам".

"Пусть службы безопасности не вмешиваются в исторические факты, запугивая граждан наказанием в виде 15 лет лишения свободы за то, что они говорят правду и ссылаются на факты", – заявили представители ассоциации.

Также общество призвало к встрече двух президентов для обсуждения эксгумации останков поляков – жертв ОУН-УПА, и выяснения спорных вопросов, связанных с увековечиванием памяти.

Напомним, "Ассоциация памяти поляков, убитых на Волыни" призвала президента Украины Владимира Зеленского остановить репрессии против Шария.

До этого СБУ объявила о подозрении в совершении преступления лидеру ППШ из-за "противоправной деятельности в ущерб нацбезопасности страны в информационной сфере".