СМИ Германии активно обсуждают неправомерность санкций против Медведчука

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук Фото из открытых источников

Последствия неправомерных санкций, введенных президентом Украины Владимиром Зеленским против председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, продолжают оставаться топ-темой мировых СМИ. Немецкая общественная телерадиокомпания MDR дает понять, что именно эти действия украинского лидера, а также закрытие оппозиционных телеканалов существенно осложнили и без того напряженные украинско-российские отношения, передает "Форум".

В публикации уточняется, что санкции Зеленского против оппозиционных политиков, в том числе и Виктора Медведчука, рассматриваются как действия против Москвы.

"Недавно Зеленский предпринял несколько шагов против России, в том числе наложил санкции на влиятельного украинского оппозиционера, председателя "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. В последнее время государственные СМИ снова разыгрывают карту Украины. Особенно после того, как президент закрыл оппозиционные телеканалы в Украине", – отмечает немецкая общественная телерадиокомпания MDR.

По мнению немецких журналистов, именно это могло спровоцировать возобновление боевых действий на Донбассе, которое украинская власть пытается использовать как мотивацию для ускоренного вступления Украины в НАТО.

"Широко распространено мнение, что киевское правительство могло разрешить конфликт из-за оккупированных территорий на востоке Украины собственными силами. Но Украина хочет ускорить вступление в НАТО", – подчеркивает MDR.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук ранее заявлял, что надеется ‒ украинской власти хватит трезвого ума, чтобы не допустить обострения противостояния на Донбассе. Парламентарий подчеркнул, что невыполнение Минских соглашений – это путь, который может привести к окончательной потере временно неподконтрольных территорий и тех граждан Украины, которые там проживают.