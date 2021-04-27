live
Новости » Мир Читати новину українською

СМИ Германии активно обсуждают неправомерность санкций против Медведчука

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук Фото из открытых источников

Последствия неправомерных санкций, введенных президентом Украины Владимиром Зеленским против председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, продолжают оставаться топ-темой мировых СМИ. Немецкая общественная телерадиокомпания MDR дает понять, что именно эти действия украинского лидера, а также закрытие оппозиционных телеканалов существенно осложнили и без того напряженные украинско-российские отношения, передает "Форум".

В публикации уточняется, что санкции Зеленского против оппозиционных политиков, в том числе и Виктора Медведчука, рассматриваются как действия против Москвы.

"Недавно Зеленский предпринял несколько шагов против России, в том числе наложил санкции на влиятельного украинского оппозиционера, председателя "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. В последнее время государственные СМИ снова разыгрывают карту Украины. Особенно после того, как президент закрыл оппозиционные телеканалы в Украине", – отмечает немецкая общественная телерадиокомпания MDR.

По мнению немецких журналистов, именно это могло спровоцировать возобновление боевых действий на Донбассе, которое украинская власть пытается использовать как мотивацию для ускоренного вступления Украины в НАТО.

"Широко распространено мнение, что киевское правительство могло разрешить конфликт из-за оккупированных территорий на востоке Украины собственными силами. Но Украина хочет ускорить вступление в НАТО", – подчеркивает MDR.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук ранее заявлял, что надеется ‒ украинской власти хватит трезвого ума, чтобы не допустить обострения противостояния на Донбассе. Парламентарий подчеркнул, что невыполнение Минских соглашений – это путь, который может привести к окончательной потере временно неподконтрольных территорий и тех граждан Украины, которые там проживают.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

"Страна уже год болеет, а качественной вакцины до сих пор нет". Украинцы - об отказе власти производить вакцину "Спутник V" в нашей стране Беларусь начала вакцинацию населения "Спутником V", выпущенным на территории страны Платим за смартфон - получаем кнопочный телефон: Есть вопрос, какой Pfizer к нам придет, - Землянская Если бы власть утвердила план Медведчука, то украинцев уже сейчас - в апреле могли вакцинировать вакциной "Спутник V", которая дает едва ли не пожизненный иммунитет от коронавируса

программы канала ZIK

Перший Незалежний - Новости Онлайн
Возможно ли столкновение войск НАТО и России из-за конфликта в Украине? /
Помощь бизнесу | План вакцинации | Запуск украинского спутника
Эскалация конфликта на Донбассе |
Выплаты ФОПам. Местные бюджеты. Карантин | Заседание Кабинета министров Украины, 31.03.21
Запад VS Восток: Формирование блоков сверхдержав |