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Словения усиливает карантин в связи с ростом заболеваемости COVID-19

Словения Фото из открытых источников

Дополнительные ограничительные меры вступят в силу с 8 ноября

Власти Словении усиливает карантинные ограничения в связи с увеличением случаев заболевания коронавирусом. Дополнительные ограничительные меры вступят в силу с 8 ноября. Об этом сообщает STA.

Отмечается, что с 8 ноября будут закрыты ночные клубы, запрещено проведение собраний, рестораны и кафе смогут обслуживать посетителей до 22:00 по местному времени (23:00 по Киеву).

В частности для посещения практически любых общественных мест страны лицам старше 12 лет необходимо иметь документ о полном вакцинацию от коронавируса, негативный результат теста на инфекцию или справку о выздоровлении от COVID, срок которой не превышает 6 месяцев.

Кроме того, в магазины на каждые 10 квадратных метров торговой площади можно пускать одного посетителя.

При проведении культурных и спортивных мероприятий рассадки зрителей и болельщиков должна проводиться в "шахматном" порядке, а заполняемость залов и трибун не должна превышать 50%.

Также запрещается использование тканевых масок, разрешены только медицинские и респираторы класса защиты FFP2.

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Напомним, ранее мы писали, что министр здравоохранения Греции Танос Плеврис заявил о введении в стране новых правил для невакцинированных людей после объявления о новые антирекорды по количеству больных COVID-19. Новые правила начнут действовать с 6 ноября.

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