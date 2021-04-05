Словения приостановила вакцинацию от коронавируса препаратом от AstraZeneca

Вакцина против коронавируса AstraZeneca Фото из открытых источников

Министерство здравоохранения Словении вслед за властями Нидерландов распорядилось временно приостановить вакцинацию от коронавируса людей моложе 60 лет препаратом производства британо-шведской компании AstraZeneca. Об этом в понедельник, 5 апреля, информирует пресс-служба ведомства.

На данный момент Минздрав Словении ожидает результатов исследований, которые могут указать на связь между применением этого препарата и образованием тромбов у вакцинированных людей.

На данный момент известно о летальных случаях после прививки AstraZeneca, выявленных в Великобритании, Норвегии, Грузии, Германии, Норвегии и других странах.

В свою очередь Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) продолжает рекомендовать вакцинацию AstraZeneca, назвав препарат безопасным.

Ранее мы писали, что американский завод Emergent BioSolutions компании Johnson&Johnson, который производит вакцину от коронавируса в Балтиморе, прекратил производство препарата от AstraZeneca. Такое решение было принято из-за недавней ошибки, в результате которой ингредиенты вакцин были случайно смешаны.