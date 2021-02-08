Словакию и Чехию засыпало цветным снегом: С чем это связано

Цветной снег в Словакии и Чехии Фото из открытых источников

Снег стал розовым и оранжевым

В течение этих выходных, 6-7 февраля, в Словакии и Чехии выпал цветной снег. По это пишет "Радио Свобода".

По информации гидрометеорологического института Словакии, снег получил новый окрас через розовый пыль из Сахары, который достиг территорий стран в юго-западном воздушном потоке.

В частности, из-за этой пыли снег стал розовым и оранжевым.

"Над Сахарой в результате ветров в воздух попало большое количество частиц пыли, который благодаря южному воздушному потоку достиг старого континента. Частицы пыли в воздухе были обмыты осадками, и на снегу их хорошо видно", — рассказала метеоролог Дагмар Гонсова.

В то же время появилась информация о том, что такое же явление наблюдается в испанском Пиренее, Франции, Швейцарии, австрийском Тироле.

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Напомним, в украинских Карпатах местами выпало больше метра снега. В частности, в районе снеголавинной станции Пожежевская высота снежного покрова составляет 60-132 см, температура воздуха 2,2°C.