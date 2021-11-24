Словакия вводит жесткий локдаун даже для вакцинированных

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В частности, на ближайшие две недели вводится комендантский час

Правительство Словакии объявило двухнедельный локдаун, который будет распространяться в том числе на вакцинированных от коронавирус. Об этом пишет Aktuality.

С полуночи по всей стране на 90 дней будет действовать чрезвычайное положение, в рамках которого на ближайшие две недели вводится комендантский час.

Через 10 дней ситуацию пересмотрят. Если оно ухудшится, то меры будут продолжены, если они улучшатся, то для привитых впоследствии будет более мягкий режим.

Комендантский час будет действовать с 5:00 утра до 1: 00 (на следующий день), но будет иметь свои исключения. Во время комендантского часа можно будет выходить на работу, но необходимо иметь справку от работодателя.

Также разрешается ходить за продуктами, к врачу, в аптеку, на анализы и прививки. Исключение из запрета также будет действовать, если человек идет на похороны, Крещение или брак. Также можно будет ухаживать за близкими и выгуливать домашних животных.

Химчистки, авторемонтные мастерские, банки, почтовые отделения останутся открытыми. В ресторанах люди могут заказать еду на вынос. Люди могут ездить на природу, но только в пределах своего района.

Словакия быстрее всего в мире рост случаев COVID-19, а количество больных в больницах достигла критического уровня, тогда как уровень вакцинации остается низким.

Во вторник Словакия впервые с начала пандемии зарегистрировала более 10 000 новых случаев заражения.

Менее 50% людей в 5,5-миллионной стране были вакцинированы, что является третьим самым низким показателем в Европейском Союзе.

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Ранее сообщалось, что канцлер Австралии Александер Шалленберг объявил о введении локдауну с 15 ноября для тех, кто не сделал прививки от коронавируса.