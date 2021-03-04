"Словакия - твой друг": Матович извинился за неудачную шутку о Закарпатье

Премьер подчеркнул, что позиция Словакии относительно территориальной целостности Украины всегда была очень четкой и уважение международного права остается обязательным

"Позиция Словакии относительно территориальной целостности Украины всегда была очень четкой. Уважение международного права является обязательным. Извиняюсь перед всеми украинцами за мою неадекватную реакцию, которая может подорвать их справедливые усилия", - написал Матович.

"Словакия - твой друг", - добавил он на украинском языке, обозначив в заметке президента Украины Владимира Зеленского и главу МИД Дмитрия Кулебу.

Напомним, во время радиоинтервью на вопрос журналиста, что глава словацкого правительства пообещал россиянам за поставки вакцины, Матович ответил: "Закарпатскую Украину".

Затем он дал понять, что пошутил, и заверил, что не давал россиянам никаких обещаний.

Впрочем, это сразу вызвало реакцию в Украине. Глава МИД Дмитрий Кулеба выразил сожаление, что своими некорректными высказываниями словацкий премьер портит "чрезвычайно дружеские и искренние отношения между Украиной и Словакией". А вскоре после этого появилась официальная позиция украинского дипведомства, где словацкую сторону призвали к публичным извинениям и разъяснениям.