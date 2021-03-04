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"Словакия - твой друг": Матович извинился за неудачную шутку о Закарпатье

Игорь Матович Фото из открытых источников

Премьер подчеркнул, что позиция Словакии относительно территориальной целостности Украины всегда была очень четкой и уважение международного права остается обязательным

Премьер-министр Словакии Игорь Матович извинился перед Украиной за неудачную шутку относительно обещания отдать россиянам Закарпатскую Украину в обмен на вакцину против коронавируса COVID-19. Соответствующее сообщение он обнародовал в Твиттере.

"Позиция Словакии относительно территориальной целостности Украины всегда была очень четкой. Уважение международного права является обязательным. Извиняюсь перед всеми украинцами за мою неадекватную реакцию, которая может подорвать их справедливые усилия", - написал Матович.

"Словакия - твой друг", - добавил он на украинском языке, обозначив в заметке президента Украины Владимира Зеленского и главу МИД Дмитрия Кулебу.

Напомним, во время радиоинтервью на вопрос журналиста, что глава словацкого правительства пообещал россиянам за поставки вакцины, Матович ответил: "Закарпатскую Украину".

Затем он дал понять, что пошутил, и заверил, что не давал россиянам никаких обещаний.

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Впрочем, это сразу вызвало реакцию в Украине. Глава МИД Дмитрий Кулеба выразил сожаление, что своими некорректными высказываниями словацкий премьер портит "чрезвычайно дружеские и искренние отношения между Украиной и Словакией". А вскоре после этого появилась официальная позиция украинского дипведомства, где словацкую сторону призвали к публичным извинениям и разъяснениям.

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