Словакия получила первую партию "Спутник V" до регистрации препарата в ЕС

"Спутник V" EPA

Словакия получила первую партию российской вакцины "Спутник V", не дожидаясь регистрации препарата в ЕС. Груз доставлен из Москвы в город Кошице на востоке страны. Об этом заявил премьер-министр страны Игор Матович, передает "Комерсантъ".

"Мы начали закупать в России вакцины "Спутник V", не дожидаясь их регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА), поскольку времени для промедления нет, вакцин в стране не хватает, каждый день от COVID-19 умирают десятки наших сограждан", — сказал премьер во время пресс-конференции.

По его словам, это поможет ускорить темпы вакцинации в стране.

В свою очередь российский фонд прямых инвестиций сообщил, что "Спутник V" одобрен к применению в Словакии.

"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Словацкой Республике. Словакия стала 39-й страной в мире и вторым государством в Европейском Союзе, которое одобрило применение вакцины "Спутник V", — говорится в сообщении РФПИ. Первой страной ЕС, одобрившей применение российской вакцины, в феврале стала Венгрия.

Ранее Игор Матович призвал коллег по правительству заказать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Этому препятствовали министры из партии "За людей", которые хотят дождаться регистрации препарата в Евросоюзе.

Сейчас в Словакии госпитализированы с COVID-19 4008 человек, почти треть из них находится в реанимации и на аппаратуре ИВЛ. С начала пандемии умерли 7270 человек. Население Словакии составляет 5,46 млн человек.

Напомним, ранее президент Чехии Милош Земан сообщил, что направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой поставить в страну "Спутник V". Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что для массовой вакцинации российским препаратом "Спутник V" не требуется одобрение Европейского агентства лекарственных средств (EMA). По его словам, достаточно одобрения национального регулятора.