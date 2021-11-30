Следком РФ поручил проверить видео, где Бутусов стреляет из гаубицы в сторону Донецка

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В России действиям Бутусова может быть дана правовая оценка в рамках уголовного дела о преступлениях в отношении мирного населения юго-востока Украины

Следственный комитет Российской Федерации поручил проверить видео, на котором украинский журналист Юрий Бутусов осуществляет выстрел из гаубицы, и дать этому правовую оценку. Об этом сообщает пресс-служба Следкома РФ.

"В средствах массовой информации было опубликовано видео, на которых украинский журналист Юрий Бутусов осуществляет выстрел из гаубицы в сторону территории Донбасса. Как сообщалось в ряде источников, сам Бутусов в подписи к видеоролику допустил свою причастность "к гибели некоторых людей на Донбассе", - говорится в заявлении ведомства.

В связи с этим следователям поручили оценить действия журналиста с точки зрения российского законодательства.

Действиям Бутусова "может быть дана правовая оценка в рамках уголовного дела о преступлениях в отношении мирного населения юго-востока Украины".

Напомним, ранее сообщалось, что следователи ГБР изучают видео, выложенное журналистом Юрием Бутусовым на его странице в Facebook, в рамках начатого уголовного производства. 28 ноября 2021 года журналист опубликовал видео, где он осуществляет выстрелы из "Гаубицы Д-20" калибром 152 мм.