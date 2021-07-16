"Славянский базар" стал примером конструктивного сотрудничества в гуманитарной сфере, - Путин

"Славянский базар в Витебске" БЕЛТА

Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" стал ярким примером конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества в гуманитарной сфере. Об этом говорится в приветствии гостям и участникам фестиваля президента России Владимира Путина, которое зачитал на торжественном открытии форума заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук, передает БЕЛТА.

Президент России поздравил "Славянский базар" с юбилеем. "Ровно 30 лет назад в гостеприимном Витебске стартовал уникальный международный культурный проект, объединивший талантливых певцов и музыкантов со всего славянского мира. С тех пор фестиваль в полной мере подтвердил свою востребованность. Отрадно, что с каждым годом "Славянский базар" развивается, расширяет творческие горизонты, вовлекает в свою орбиту новых участников и преданных поклонников, знакомит публику с самобытным творчеством вокальных, академических, театральных, хореографических, фольклорных коллективов и исполнителей из десятков стран", - передал Владимир Путин теплые слова в адрес братского творческого форума.

Глава Российской Федерации выразил уверенность, что ярким событием станет концерт "Союзное государство приглашает", который проводится под эгидой Союзного государства Беларуси и России. Он поблагодарил устроителей фестиваля за профессионализм и большую организационную работу. Владимир Путин пожелал всем вдохновения, творческой удачи и самых добрых, незабываемых впечатлений.

Также приветственные слова в адрес фестиваля-юбиляра прислали друзья и поклонники форума из Китая, Грузии, Узбекистана, Азербайджана и других стран.

Напомним, в белорусском Витебске накануне, 15 июля, стартовал юбилейный Международный фестиваль искусств "Славянский базар-2021". Его торжественно открыли ведущие из Беларуси, Украины и России. Впервые ведущей мероприятия стала известная украинская журналистка "Першого Незалежного" Диана Панченко, от Беларуси - Ольга Венская, а от РФ - Артем Шалимов.

"Да, я еду в Беларусь. Я уверена, международные конфликты надо гасить, а не обострять. И лучший путь к миру - музыка!" - сказала Диана Панченко.

Отметим, "Перший Незалежний" - единственный украинский телеканал, который будет транслировать ХХХ юбилейный Международный фестиваль искусств "Славянский базар - 2021" на протяжении всех дней. На традиционный и неповторимый праздник песни и искусства приглашены известные звезды из разных уголков планеты. Всего география мероприятия охватила пять континентов и 75 стран мира.

С 14 по 19 июля команда телеканала "Перший Незалежний" подготовила масштабное освещение легендарного международного фестиваля - зрителей ждут церемония открытия, прямые включения наших журналистов, цикл дневников закулисной жизни, телемост и лучшие звездные выступления.