Скончался легендарный французский актер Жан-Поль Бельмондо

Жан-Поль Бельмондо Фото из открытых источников

Актеру было 88 лет

Умер легендарный французский актер Жан-Поль Бельмондо. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на его адвоката.

Как отмечается, сердце актера перестало биться сегодня, 6 сентября. Бельмондо умер на 89-м году жизни.

Что стало причиной его смерти - пока неизвестно.

Отметим, Жан-Поль Бельмондо родился в 1933 году во Франции в семье парижского скульптора Поля Бельмондо. Его кинодебют состоялся в 1957 году в фильме "Мольер", но эпизоды с его участием были вырезаны перед самым выходом картины.

Славу актеру принесла роль в фильме Жан-Люка Годара "На последнем дыхании" (1959).

Также Бельмондо сыграл в фильмах "Профессионал", "Чочара", "Женщина есть женщина", "Доктор Пополь", "Стависки", "Великолепный", "Безумный Пьеро" и других картинах.