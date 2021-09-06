Скончался легендарный французский актер Жан-Поль Бельмондо
Актеру было 88 лет
Умер легендарный французский актер Жан-Поль Бельмондо. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на его адвоката.
Как отмечается, сердце актера перестало биться сегодня, 6 сентября. Бельмондо умер на 89-м году жизни.
Что стало причиной его смерти - пока неизвестно.
Отметим, Жан-Поль Бельмондо родился в 1933 году во Франции в семье парижского скульптора Поля Бельмондо. Его кинодебют состоялся в 1957 году в фильме "Мольер", но эпизоды с его участием были вырезаны перед самым выходом картины.
Славу актеру принесла роль в фильме Жан-Люка Годара "На последнем дыхании" (1959).
Также Бельмондо сыграл в фильмах "Профессионал", "Чочара", "Женщина есть женщина", "Доктор Пополь", "Стависки", "Великолепный", "Безумный Пьеро" и других картинах.