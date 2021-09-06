home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Мир Читати новину українською

Скончался легендарный французский актер Жан-Поль Бельмондо

Жан-Поль Бельмондо Фото из открытых источников

Актеру было 88 лет

Умер легендарный французский актер Жан-Поль Бельмондо. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на его адвоката.

Как отмечается, сердце актера перестало биться сегодня, 6 сентября. Бельмондо умер на 89-м году жизни.

Что стало причиной его смерти - пока неизвестно.

Отметим, Жан-Поль Бельмондо родился в 1933 году во Франции в семье парижского скульптора Поля Бельмондо. Его кинодебют состоялся в 1957 году в фильме "Мольер", но эпизоды с его участием были вырезаны перед самым выходом картины.

Славу актеру принесла роль в фильме Жан-Люка Годара "На последнем дыхании" (1959).

Также Бельмондо сыграл в фильмах "Профессионал", "Чочара", "Женщина есть женщина", "Доктор Пополь", "Стависки", "Великолепный", "Безумный Пьеро" и других картинах.

Новости по теме: Умерла 39-летняя экс-солистка британской группы Girls Aloud Сара Хардинг
В 1989 году актер был удостоен премии "Сезар" за роль в фильме "Баловень судьбы". В 2011 году получил Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля, а в 2016 году награжден премией "Золотой лев" за вклад в мировой кинематограф.
 
Напомним, ранее на 90-м году жизни умер Роланд Франко - последний внук украинского поэта, писателя, переводчика и общественного деятеля Ивана Франко.
Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Агентство Fitch изменило прогноз рейтинга Украины со стабильного на позитивный

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект