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Скифское золото: Стало известно, когда апелляционный суд Амстердама вынесет решение

Скифская пектораль Фото из открытых источников

Суд должен вынести решение 14 сентября 2021 года

Апелляционный суд Амстердама по делу о принадлежности коллекции "скифского золота" должен вынести решение в сентябре 2021 года. Об этом Укринформу сообщила пресс-служба суда.

Согласно сообщению, суд отметил, что во время судебного заседания в апреле было случайно объявлено не ту дату. Таким образом, решение суда должно быть объявлено 14 сентября 2021 года, а не 31 августа 2021 года.

Также известно, что решение будет письменным, судебное заседание не будут проводить. Решение будет опубликовано на официальном сайте суда на нидерландском и английском языках.

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Напомним, в октябре 2020 года Апелляционный суд Амстердама удовлетворил ходатайство Украины об отводе судьи в деле о "скифском золоте".

К слову, Апелляционный суд Амстердама 16 июля 2019 года отложил решение по делу о "скифском золоте", постановив, что требует дополнительной информации от сторон.

Впоследствии, 13 сентября 2019 года, Украина подала ходатайство председательствующему об отводе судьи Апелляционного суда Амстердама по делу о возвращении коллекции "скифского золота" из-за его тесного сотрудничества с Россией.

1 ноября того же года стало известно, что ходатайство украинской стороны об отводе судьи, который рассматривает дело о "скифском золоте", не было удовлетворено.

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