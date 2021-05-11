Скифское золото: Стало известно, когда апелляционный суд Амстердама вынесет решение

Суд должен вынести решение 14 сентября 2021 года

Согласно сообщению, суд отметил, что во время судебного заседания в апреле было случайно объявлено не ту дату. Таким образом, решение суда должно быть объявлено 14 сентября 2021 года, а не 31 августа 2021 года.

Также известно, что решение будет письменным, судебное заседание не будут проводить. Решение будет опубликовано на официальном сайте суда на нидерландском и английском языках.

Напомним, в октябре 2020 года Апелляционный суд Амстердама удовлетворил ходатайство Украины об отводе судьи в деле о "скифском золоте".

К слову, Апелляционный суд Амстердама 16 июля 2019 года отложил решение по делу о "скифском золоте", постановив, что требует дополнительной информации от сторон.

Впоследствии, 13 сентября 2019 года, Украина подала ходатайство председательствующему об отводе судьи Апелляционного суда Амстердама по делу о возвращении коллекции "скифского золота" из-за его тесного сотрудничества с Россией.

1 ноября того же года стало известно, что ходатайство украинской стороны об отводе судьи, который рассматривает дело о "скифском золоте", не было удовлетворено.