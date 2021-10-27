"Скифское золото": Россия угрожает прекратить сотрудничество с музеями Нидерландов

Скифская пектораль Фото из открытых источников

Там считают, что этот вердикт создает крайне опасный прецедент"

Министерство иностранных дел России заявило, что вердикт суда Амстердама относительно "скифского золота" ставит под сомнение перспективы межмузейного сотрудничества двух стран. Об этом говорится в заявлении МИД России

"До последнего надеялись, что хотя бы сфера культуры останется вне политики. Однако при участии Украины в споре как третьей стороны и музейные обмены стали ареной политического противостояния. Руководствуясь исключительно политическими мотивами, голландские судьи полностью проигнорировали тот неоспоримый факт, что "скифское золото" является культурно-историческим наследием народов Крымского полуострова, на котором были обнаружены эти артефакты и который никогда не покидали", - заявили там.

Отмечается, что этот вердикт создает крайне опасный прецедент", который якобы подрывает доверие между музейными сообществами разных стран, а также "ставит под сомнение дальнейшие перспективы межмузейного сотрудничества, в частности между Россией и Нидерландами".

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Как сообщалось ранее, Апелляционный суд Амстердама, где проходили слушания по существу по делу о принадлежности коллекции скифского золота, принял решение вернуть экспонаты выставки "Крым. Золотой остров в Черном море " на территорию суверенного государства Украина.

Однако четыре крымских музея имеют право обратиться в Верховный суд Гааги в Нидерландах для обжалования.