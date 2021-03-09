Скандальное интервью Гарри и Меган: Букингемский дворец созвал срочное совещание
На нем были собраны все видные члены королевской семьи
В Букингемском дворце созвали срочное совещание в связи с последним интервью принца Гарри и его жены Меган Маркл, в котором прозвучали критические высказывания в адрес членов королевской семьи. Об этом сообщает BBC.
Как отмечается, на нем были собраны все видные члены королевской семьи.
Впрочем, как сообщает корреспондент издания, в Букингемском дворце не хотели бы чувствовать, что от них требуют быстрого ответа на упреки от герцогов Сассекских.
При этом добавляется, что британский премьер Борис Джонсон отказался комментировать скандальное интервью, но заявил, что он "всегда чрезвычайно восхищался королевой и объединительной ролью, которую она играет".
А на вопрос о том, верит ли он в расистские настроения в королевской семье, он ответил, что "когда речь идет о делах королевской семьи, премьеру стоит не говорить ничего".
Напомним, на днях принц Гарри и его жена Меган Маркл дали интервью Опре Уинфри. В нем супруги рассказали о расизме, психическом состоянии, мыслях о самоубийстве, отношении СМИ и о других членах королевской семьи.
Это интервью, вышедшее в воскресенье в США, посмотрели более 11 миллионов британцев и более 17 миллионов американцев.