Скандальное интервью Гарри и Меган: Букингемский дворец созвал срочное совещание

Принц Гарри и Меган Маркл CBS News

На нем были собраны все видные члены королевской семьи

В Букингемском дворце созвали срочное совещание в связи с последним интервью принца Гарри и его жены Меган Маркл, в котором прозвучали критические высказывания в адрес членов королевской семьи. Об этом сообщает BBC.

Как отмечается, на нем были собраны все видные члены королевской семьи.

Впрочем, как сообщает корреспондент издания, в Букингемском дворце не хотели бы чувствовать, что от них требуют быстрого ответа на упреки от герцогов Сассекских.

При этом добавляется, что британский премьер Борис Джонсон отказался комментировать скандальное интервью, но заявил, что он "всегда чрезвычайно восхищался королевой и объединительной ролью, которую она играет". Новости по теме: Букмекеры сделали ставки, как Меган Маркл и принц Гарри назовут второго ребенка