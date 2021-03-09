live
Новости » Мир Читати новину українською

Скандальное интервью Гарри и Меган: Букингемский дворец созвал срочное совещание

Принц Гарри и Меган Маркл CBS News

На нем были собраны все видные члены королевской семьи

В Букингемском дворце созвали срочное совещание в связи с последним интервью принца Гарри и его жены Меган Маркл, в котором прозвучали критические высказывания в адрес членов королевской семьи. Об этом сообщает BBC.

Как отмечается, на нем были собраны все видные члены королевской семьи.

Впрочем, как сообщает корреспондент издания, в Букингемском дворце не хотели бы чувствовать, что от них требуют быстрого ответа на упреки от герцогов Сассекских.

При этом добавляется, что британский премьер Борис Джонсон отказался комментировать скандальное интервью, но заявил, что он "всегда чрезвычайно восхищался королевой и объединительной ролью, которую она играет".

Новости по теме: Букмекеры сделали ставки, как Меган Маркл и принц Гарри назовут второго ребенка

А на вопрос о том, верит ли он в расистские настроения в королевской семье, он ответил, что "когда речь идет о делах королевской семьи, премьеру стоит не говорить ничего".

Напомним, на днях принц Гарри и его жена Меган Маркл дали интервью Опре Уинфри. В нем супруги рассказали о расизме, психическом состоянии, мыслях о самоубийстве, отношении СМИ и о других членах королевской семьи.

Новости по теме: Принц Гарри заявил, что покинул Королевскую семью из-за прессы

Это интервью, вышедшее в воскресенье в США, посмотрели более 11 миллионов британцев и более 17 миллионов американцев.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Испанские СМИ пишут, что обострение конфликта на Донбассе – это результат жесткой политики Зеленского и его атаки на Медведчука и оппозицию Медведчук повысил свой рейтинг несмотря на кампанию по дискредитации в отношении него со стороны Банковой Медведчук о введенных против него санкциях: Зеленский использует для узурпации власти незаконные, нарушающие Конституцию методы Медведчук: Репрессиями в отношении оппозиции и нарушением закона действующая власть демонстрирует всему миру только одно – свою агонию

программы канала ZIK

ПЕРВЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ - ОНЛАЙН
Пресс-конференция премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля | Год работы правительства
Вакцинация. Побочные эффекты вакцины. Статистика COVID-19 | Брифинг Степанова | 09.03.21
Политические провокации. Принудительная вакцинация. Санкции против СМИ | Голос народа | 25.02.21
Встреча Уруского с Кадыровым. Сомнительная вакцинация. Давление власти |
Анна Герман | Санкции против каналов. Дело Стерненка. Вакцинация | Голос народа | 25.02.21