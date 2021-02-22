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"Ситуация сложная": Словакия попросит страны ЕС поделиться излишками COVID-вакцин

Иван Корчок Фото из открытых источников

Эпидемическая ситуация в стране оценивается как сложная

Словакия намерена обратиться с просьбой к странам - партнерам по Европейскому союзу передать излишки вакцин от коронавирус. Об этом сообщил министр иностранных дел Словакии Иван Корчок, сообщает Europa Press.

"Я проинформирую Совет ЕС об очень плохой ситуации в Словакии с пандемией. В настоящее время у нас самый высокий уровень смертности в мире, и я попрошу и изучу с моими коллегами возможности, чтобы они могли предоставить нам вакцины для Словакии", - заявил он.

Согласно последним данным Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний (ECDC), в Словакии за последние две недели зарегистрировано 520 случаев инфицирования на 100 тысяч населения, а уровень смертности за тот же период составляет 240 смертей на 100 тысяч жителей.

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Ранее сообщалось. что в Словакии зарегистрировали случаи заражение новым штаммом коронавируса, который в декабре 2020 года обнаружили в Великобритании.

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