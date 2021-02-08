Сильные снегопады и ветер вызвали хаос в Германии, есть пострадавшие

Непогода вызвала задержки с вакцинацией против COVID-19

Сильные снегопады, ветры и гололедица вызвали транспортный коллапс в Германии, так в результате ДТП пострадали девять человек. Об этом сообщает DW.

Согласно сообщению, из-за неблагоприятных погодных условий в федеральных землях Северный Рейн-Вестфалия и Нижняя Саксония с воскресенья, 7 февраля, до полудня понедельника, 8 февраля, был частично введен запрет на передвижение грузовых автомобилей по автобанам.

В городах Бохум, Гельзенкирхен, Мюльхайм-ан-дер-Рур и Эссен в Северном Рейне - Вестфалии наблюдаются перебои в работе общественного транспорта. А на автобанах в районе Менхенгладбаха гололед вызвал несколько дорожно-транспортных происшествий. Повреждены 6 автомобилей, 9 человек доставлены в больницы. На нескольких автобанах Германии грузовики застряли в снегу.

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Кроме этого, накануне железнодорожное сообщение в стране было существенно ограничено, в понедельник, 8 февраля, улучшение ситуации не ожидается. Министр транспорта и цифровой инфраструктуры Андреас Шойер (Andreas Scheuer) призвал соотечественников по возможности оставаться дома.

Как отмечается, в нижнесаксонском Ильцене поезд, следовавший в направлении Ганновера, сделал вынужденную остановку. 25 пассажирам пришлось провести ночь в поезде. В Вуппертале непогода вмешалась в работу подвесной железной дороги. Вагоны не смогли добраться до остановки, шестерых пассажиров освободили с помощью пожарных автовышек.

Также во многих районах Баварии 8 января из-за снега отменены уроки в школах, но это не касается дистанционных занятий.

В то же время в немецких СМИ, последствия нынешней стихии назвали "флокдауном" (немецкое слово Flocken можно перевести как "хлопья, пушинки") учитывая действующий в стране до 14 февраля локдаун.

В Зангерхаузене непогода повлияла на работу центра вакцинации против COVID-19. Необходимые для процедур сотрудники могут не добраться до работы.

В то же время снегопады привели к отмене ряда футбольных матчей, поскольку площадки не удалось очистить.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что до апреля этого года в стране не следует ожидать облегчения ситуации с поставкой вакцины от коронавируса, поскольку производственные возможности ограничены.