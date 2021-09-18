Швейцария ужесточила требования для въезда в страну

Швейцария

Невакцинированным от COVID-19 туристам необходимо будет предъявить отрицательный ПЦР-тест

Швейцария ужесточила требования для въезда в страну. Об этом говорится на сайте правительства страны.

"Тот, кто не был вакцинирован, или не переболел, должен предоставить отрицательный ПЦР-тест для въезда в страну. После 4-7 дней пребывания в стране нужно делать повторный платный тест", - говорится в публикации.

Также отмечается, что все туристы должны будут заполнить при въезде специальную форму.

В Швейцарии для посещения ресторанов, кинотеатров, выставок и других мест культурного отдыха нужно иметь сертификат о вакцинации, или отрицательный ПЦР-тест, или свидетельство о том, что человек переболел, и у него есть антитела.

С 20 сентября туристы, которые вакцинированы препаратом, одобренным Европейским агентством лекарственных средств (EMA), смогут получить швейцарский сертификат о вакцинации, который даст им право посещать учреждения культурного отдыха.

В Швейцарии за время пандемии COVID-19 обнаружили более 823 000 заражений, около 11 000 инфицированных умерли, более 736 000 человек выздоровели.

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Напомним, ранее изменились правила въезда в Черногорию. В страну будут впускать только полностью вакцинированных иностранцев.